اعتقاد الفلبينيين بالأرواح سلاح لحماية البيئة

يخفض سائق الحافلة من صوت البوق ويهدئ سرعته حينما اقترب من شجرة عملاقة معمرة؛ وكان السبب الذي شرحه حينها أنها مسكونة بالأرواح ويصف تلك الشجرة بأنها ميريات، أي مستوطنة للأرواح بإحدى اللغات الفلبينية.

هذا المعتقد يُعد ثقافة الكثير من القبائل الفلبينية؛ الأمر الذي استغله نشطاء البيئة لعمل محميات طبيعية لا يجرؤ أحد على التعدي عليها.

ويقول بروفيسور التاريخ جويس كولون، من جامعة فيسياس الفلبينية لقناة بي بي سي البريطانية، إن معتقد الميريات أو الأماكن الطبيعية المسكونة بالأرواح تجذر بالثقافة الفلبينية منذ قرون عبر شعب البابلان الذي قطن الفلبين وعمل أفراده كمعالجين روحيين.

ويقول إلياس فيكتور أحد أعيان قبيلة أيدي في منطقة فيسياس بينما يضع طبقًا من الطعام للأرواح، إن كل شيء في الطبيعة مسكون بروح لا يراها أحد وحال التعدي على ذلك المكان فإن الروح تؤذي المعتدين بالفيضانات والأعاصير والمجاعات، حسب اعتقاده.

وتأخذ أرواح التوغلوغار عند القبائل الفلبينية عدة أشكال فالشكل المتخيل للأرواح القاطنة بالمسطحات المائية هي إما إنسان شبيه بالسمكة أو كائن نصفه سمكة ونصفه بشري، وأما الأرواح القاطنة للأشجار فعلى هيئة عمالقة تدخن السيجار وأما الأرواح القاطنة للتربة فهي على هيئة بشريين أقزام.

وتقول أليس مجوس بروفيسورة الأنثروبولوجي بجامعة ميغاس الفلبينية إن معتقدات الميريات تحد من نشاطات الصيد وغيرها في المناطق المحظورة كما يقوم الصيادون بطقوس لاستئذان الأرواح قبل أية عملية صيد في المناطق المحظورة.

وتم عمل أول محمية طبيعية باسم محمية الميريات في منطقة لومباناو لتؤوي 61 حيوانا فلبينيا مهددا بالانقراض من نمور وفئران ملطخة وأكالات النمل.

وتم أيضا إنشاء محمية بحرية في جزيرة غيمريس على مساحة 4 كيلومترات مربعة وهي تضم تنوعا من الأسماك وأشجار المنجروف.

ويقول لهارت دايانا أحد موظفي المحمية البحرية، إنه منذ توصيف المحمية بالميريات وانخفض تعديات الصيادين والحطابين بشكل كبير بينما يقول بنين فيلراز أحد حراس المحمية إن صيادوا الأسماك يعتقدون أنهم إذا استغلوا الجزيرة للصيد فستؤذيهم الأرواح وتفسد لهم كامل صيدهم لذلك يتجنبونها.

ولثقافة الميريات ضررها أيضا إذ يقول أوتيك فاسانابيو أحد أعيان القبائل المحلية، إن الاعتقاد باتخاذ الأرواح للأشجار الضخمة مسكنا لها يجعل الأهالي يقطعون الأشجار وهي صغيرة كي لا تكبر ويستحيل قطعها بوجود الأرواح.

وكما لا تلقى ثقافة الميريات اهتمام من قبل المشاريع الحكومية الهدامة للبيئة فرغم معارضة قبيلة البوكيدنان في جزيرة باناى على بناء أحد السدود الضارة بالبيئة في أحد مناطق الميريات، إلا أن الحكومة لم تعبأ بذلك وأقامت السد الذي أغرق العديد من القرى.