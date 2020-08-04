حاكم نيويورك: تعامل الحكومة الأمريكية مع كورونا أسوأ أخطائها في التاريخ الحديث

انتقد آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية الحكومة وولايات أخرى يوم الاثنين لفشلها في التعامل بجدية مع أزمة فيروس كورونا بعدما رأت الدمار الذي تسببت فيه الجائحة في ولايته خلال الربيع.

وقال كومو إن الولايات التي تقفز فيها حالات الإصابة بالمرض حاليا مثل تكساس وفلوريدا اتبعت نهج الحكومة الاتحادية في التهوين من شأن الوباء مما جعلها تعيد فتح اقتصاداتها في وقت مبكر للغاية.

وقال كومو معلقا على تعامل الحكومة الاتحادية مع الجائحة ”كان هذا أسوا خطأ لحكومة (أمريكية) في التاريخ الحديث...إنكار الواقع الذي حدث في نيويورك كان خطأ“.

وقال كومو إن عدد المصابين بالفيروس في مستشفيات الولاية يقتصر على 536 وهو في أقل مستوى منذ مارس آذار.