الشرطة الصومالية: مقتل 5 أشخاص جراء تفجير انتحاري بمطعم في مقديشو

صرح المسؤول بالشرطة الصومالية على حسن كولمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في هجوم على مطعم شعبي اليوم الاثنين بالعاصمة الصومالية مقديشو.



ويرتاد المطعم المستهدف عناصر من قوات الأمن الحكومية وعمال الميناء، وأوضح حسن كولمي أن معظم القتلى من المدنيين.



وسُمع دوي الانفجار في مناطق كثيرة في المدينة، وتعالت سحب الدخان في موقع الانفجار.



وقال أحمد عبدي، وهو أحد عمال الميناء وكان يتناول طعام الغداء في المطعم عندما وقع الانفجار، لوكالة الأنباء الألمانية "لقد نجوت بصعوبة حيث أصبت بجروح طفيفة في وجهي وذراعي".



وأوضح عبدي أنه رأى عدة جثث "ولكن كان هناك العديد من الناس في المطعم ويمكن أن تكون الإصابات أكبر ".



ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، إلا أن حركة الشباب، التي تسعى إلى إقامة دولة إسلامية أصولية في الصومال، تشن هجمات منتظمة على المباني الحكومية والفنادق والمطاعم في الدولة المضطربة في القرن الأفريقي.



يذكر أن حركة الشباب مرتبطة بشبكة القاعدة الإرهابية الدولية.



وتشارك القوات الأمريكية مع قوات الاتحاد الأفريقي وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والقوات الصومالية في عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في الصومال.