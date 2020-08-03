أعربت اليوم الأحد وزارة الشؤون الخارحية الجزائرية في بيان صحفي اليوم الأحد، عن تفاجئها من استثناء الجزائر من قائمة الدول التي يُسمح لمواطنيها بدخول دول الاتحاد الاوروبي.



وقال البيان "أخذت وزارة الشؤون الخارجية علما بالقائمة الأخيرة المحدثة للدول التي يُسمح لمواطنيها بدخول إقليم الاتحاد الأوروبي والتي لم تتضمن الجزائر".

وأضاف " تعرب وزارة الشؤون الخارجية عن تفاجئها أمام هذا الإجراء الذي لا يُحدث أي أثر عملي، نظرا لأن الجزائر سبق أن قررت إبقاء حدودها مغلقة في إطار التزامها الصارم بمبدأ حماية مواطنيها من حالات العدوى المستوردة التي كانت وراء بداية انتشار الفيروس في الجزائر".

وتابع "مع هذا، تذكر وزارة الشؤون الخارجية بالوسائل الضخمة والجهود الجبارة التي تبذلها الدولة، والتي لا نظير لها على مستوى كثير من الدول حيث يتم تسجيل أوضاع أكثر خطورة، مع ما لا يقل عن أضعاف عدد حالات الإصابة المسجلة في الجزائر."

واستطرد البيان "لقد سمحت الجهود المبذولة من طرف الدولة ببلوغ مستوى عال من التعبئة والفعالية في مواجهة جائحة كورونا، لاسيما من خلال ما يقارب أربعين مركز تشخيص موزعة عبر كامل التراب الوطني و آلاف فحوصات بي س أر التي تُجرى يوميا."