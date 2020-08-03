إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ على أراضيها

شنت إسرائيل مساء اليوم الأحد، غارات جوية على قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل من دون وقوع إصابات في الحادثتين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات إسرائيلية استهدفت بعدد من الصواريخ أراضي زراعية وموقع تدريب لجماعات مسلحة في جنوب قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة اعترضتها منظومة القبة الحديدية الدفاعية في محيط بلدة سديروت جنوب إسرائيل.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية.

ويشهد قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس تراجعا كبيرا في حدة التوتر مع إسرائيل منذ عدة أشهر.