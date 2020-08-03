اليمن: تهدم 4 منازل وإجلاء 30 أسرة إثر انهيار سد جراء السيول في عمران

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الاثنين، هدم 4 منازل وإجلاء 30 أسرة إثر انهيار سد جراء السيول التي ضربت محافظة عمران الواقعة تحت سيطرة الجماعة شمالي اليمن.



ونقلت وسائل إعلام حوثية عن مدير مكتب الأشغال بمديرية ثلاء في محافظة عمران، قوله" إن 4 منازل تهدمت، وتم إجلاء 30 أسرة إثر انهيار سد الرونة في المديرية جراء السيول".



وأكد المسؤول أنه لا يوجد خسائر بشرية جراء تهدم المنازل وانهيار السد.



وفي وقت سابق اليوم، دعت الحكومة اليمنية الشرعية الأمم المتحدة إلى إرسال فرق إغاثية للمتضررين جراء السيول في عدة محافظات.



ومنذ أسابيع استمر هطول الأمطار الغزيرة في اليمن، ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية ومادية.