ترامب يدرس وقف الطرد من المساكن بسبب التخلف عن سداد أقساطها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه قد يصدر أمرا تنفيذيا لمنع طرد السكان من وحداتهم السكنية التي توقفوا عن سداد أقساطها في ظل جمود المحادثات بين الإدارة الأمريكية والكونجرس بشأن حزمة إجراءات جديدة لتخفيف جائحة فيروس كورونا المستجد.



كما يدرس البيت الأبيض ما إذا كان في مقدور الرئيس ترامب التحرك بشكل منفرد لتمديد العمل بإعانة البطالة الإضافية للمتضررين من جائحة كورونا.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن دعم أقساط المساكن وإعانة البطالة الإضافية جزء من حزمة إجراءات تخفيف تداعيات كورونا وتحفيز الاقتصاد التي مررها الكونجرس منذ مارس الماضي وينتهي العمل بها الآن.



وقال الرئيس ترامب إن الديمقراطيين الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلس النواب "لا يهتمون بالبطالة ولا يهتمون بإخلاء المساكن وهي قضايا كبيرة ... سيتم طرد الناس من مساكنهم، لكنني لن أسمح بذلك لآنني سأؤقفه بنفسي إذا لزم الأمر".



جاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي استأنف فيه وزير الخزانة ستيفن مونشن وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز المحادثات مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وتشوك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ حول حزمة إجراءات التحفيز وتخفيف تداعيات الجائحة.



وتستهدف المحادثات تضييق الاختلافات بين الحزمة التي يقترحها الديمقراطيون بقيمة 5ر3 تريليون دولار وتم تمريرها في مجلس النواب في مايو الماضي، والحزمة التي قدمها الجمهوريون بقيمة تريليون دولار إلى مجلس الشيوخ في الأسبوع الماضي.



ولم يتضح على الفور ما إذا كان ترامب سيستطيع إصدار أمر بوقف الطرد من المساكن أو تمديد إعانة البطالة الإضافية بدون موافقة الكونجرس، كما لم يقدم الرئيس أي تفاصيل بشأن هذه الخطوات.