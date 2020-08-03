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الكويت تسجل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

هديل هلال
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 12:51 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 12:51 م

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 68 ألفًا و299 في البلاد.

وأشارت «الصحة الكويتية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الاثنين، إلى تسجيل أربع وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 461.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 689 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 18 مليون إصابة.

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