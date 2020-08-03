أعلن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن مد الوزارة تلقي طلبات الراغبين في شغل ٥٤ وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات لمدة ١٥ يوما اعتبارا من غد الثلاثاء، مشيرا إلى أن إجراءات المسابقة تأتي طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية و طبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية (jobs.gov.eg).

وقال شعراوي - في بيان اليوم الاثنين - إن الوزارة تلقت حتى نهاية شهر يوليو الماضي قرابة ١٧٥٠طلباً من الراغبين فى التقدم للمسابقة عبر الموقع الرسمي للوزارة علي الانترنت (www.mld.gov.eg).

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على توسيع قاعدة الاختيار للقيادات الجديدة وإعطاء فرصة لأكبر عدد من الراغبين للتقدم لتلك المسابقة بما يساعد في اختيار أفضل العناصر وضخ دماء جديدة في منظومة العمل المحلي قادرة على العطاء والعمل بتفان وإخلاص خلال المرحلة القادمة لخدمة المواطنين والحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات.

وأوضح أن عملية التقديم للمسابقة تقتصر على تقديم الأوراق إلكترونيا على الموقع الرسمي للوزارة في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.