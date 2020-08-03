استمرار تراجع إصابات كورونا في الجزائر

واصلت إصابات فيروس كورونا المستجد في الجزائر تراجعها بعدما رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الأحد، 515 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 41 حالة عن اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 31 ألفا و465.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 8 وفيات جديدة بانخفاض 5 حالات عن حصيلة يوم أمس، ليصل مجموع الوفيات إلى 1231.

وذكر فورار، انه جرى تسجيل 431 حالة شفاء جديدة، بما يرفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 21 ألفا و419. بالمقابل يتواجد 54 مريضا في العناية المركزة.