سوريا تسجل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية في بيان اليوم الأحد، عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)مايرفع عدد الإصابات في مناطق سيطرة الحكومة إلى 809 .

وأضاف البيان ،الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه "تم تسجيل حالة وفاة من الإصابات المسجلة لتصل الوفيات إلى 44".

وأشار البيان إلى شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 256 .

من جهة أخرى ، قررت وزارة الأوقاف السورية تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد محافظتي دمشق وريف دمشق لمدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من يوم غد الإثنين ،عملاً بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا .