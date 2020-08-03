الإمارات وإيران تؤكدان دعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا

ذكرت اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء أن دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران تعهدتا بدعم الجهود العالمية لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك خلال محادثات نادرة لوزيري خارجية البلدين اللذين تجمعهما عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول / أوبك / اليوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية وام "أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا مرئيا مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني"، وتبادلا "التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وتابعت الوكالة أنهما "بحثا مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وسبل مواجهة تداعياته ومعالجة آثاره بالإضافة إلى أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

وأضافت أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أكد أهمية "تعزيز التعاون الدولي والتكاتف والتآزر بين الدول من أجل تجاوز تحدي جائحة /كوفيد – 19/، مؤكدا على موقف دولة الإمارات الثابت في التضامن مع دول العالم المختلفة في مواجهة هذه الجائحة.