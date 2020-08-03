ذكرت إحصائية إسبانية، أن عدد السياح الدوليين انخفض في يونيو الماضي بنسبة 7ر97% عن يونيو 2019، وذلك على خلفية جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأظهرت بيانات المعهد الإسباني للإحصاءات - حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الاثنين/ - أن 204 آلاف و926 سائحًا زاروا البلاد في يونيو الماضي، وأن إنفاق السائح الواحد انخفض بنسبة 8ر40% عن يونيو 2019.

وأوضح أن مجمل إنفاق السائحين انخفض في يونيو بنسبة 6ر98% عن يونيو العام الماضي وأن فترة الرحلات قلت بمعدل يوم واحد.

تجدر الإشارة إلى أن عددًا من الدول الأوروبية نصحت مواطنيها بعدم السفر للمناطق السياحية بإسبانيا بعدما تفشى فيها الفيروس بشكل كبير، وتعد إسبانيا من أكثر الدول تضررَا جراء الجائحة إذ تشكل السياحة أحد مصادر دخلها القومي.