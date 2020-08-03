توفيت اليوم الاثنين، أكبر معمرة بلجيكية عن عمر يناهز 111 عاما، حسبما أفاد مركز الرعاية الذي كانت تقيم فيه.



وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية /بيلجا/ أن ماريت بوفرنيه توفيت في مركز رعاية زيلفيرستير بمدينة جينت في شمال بلجيكا، وأنها كانت أكبر شخص معمر عاش في بلجيكا على الإطلاق.



وولدت بوفيرنيه في 25 ديسمبر 1908 وكانت تحمل لقب أكبر شخص معمر بلجيكي منذ 25 يناير الماضي، إثر وفاة سليفتها إليزابيث بروست.



وقال مركز الرعاية، إنها كانت شخصية مبدعة تعشق النوع الراقي من الجعة البلجيكية والموسيقى الكلاسيكية -لكن ليس موسيقى البوب الفلمنكية.



وتلقت بوفيرنيه تعليمها المدرسي في جينت، وكانت تتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة وتدربت كسكرتيره.



أما زوجها ألبريرتوس ديكينز، الذي تزوجته عام1932، فقد توفي في عام 1960.