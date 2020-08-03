وفاة السياسي الأيرلندي السابق جون هيوم الحائز على نوبل للسلام عن 83 عاما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توفي السياسي الأيرلندي السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام جون هيوم عن عمر يناهز 83 عاما، حسبما أفادت تقارير اليوم الاثنين.

وقالت أسرة هيوم إنها "بحزن شديد تعلن رحيل جون بسلام في الساعات الأولى من الصباح بعد مرض قصير"، بحسب بيان للحزب الاشتراكي الديمقراطي والعمل، الذي شارك هيوم في تأسيسه.

وحصل هيوم على جائزة نوبل للسلام عام 1998 مع ديفيد تريمبل، الذي كان رئيسا لحزب أولستر الاتحادي .

وتم تكريم قائدي أكبر حزبين في أيرلندا الشمالية في ذلك الوقت على جهودهما لإنهاء ثلاثة عقود من العنف في البلاد عبر ما يسمى باتفاقية الجمعة العظيمة.

وتجاوزت شراكتهما الانقسام العرقي والطائفي في الإقليم، مع سعي حزب هيوم إلى توحيد أيرلندا الشمالية بلا عنف مع جمهورية أيرلندا، وسعى حزب أولستر الاتحادي لإبقاء الإقليم تحت الحكم البريطاني.