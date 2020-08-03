زوم تعلن اعتزامها وقف البيع المباشر لخدماتها في الصين

أعلنت شركة تطبيق مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت زوم، اعتزامها وفق بيع خدماتها بشكل مباشر في الصين والتحول إلى نموذج "شريك فقط" فيها.



يأتي إعلان الشركة الأمريكية والذي يعني أنه سيكون على المستخدمين الصينيين اللجوء إلى طرف ثالث لاستخدام تكنولوجيا زوم، في الوقت الذي تتزايد فيه الشكوك الأمريكية تجاه شركات التكنولوجيا الصينية.



كان عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، وجها رسالة مشتركة إلى وزارة العدل الأمريكية في الأسبوع الماضي لمراجعة نشاط شركة زوم بسبب ادعاءات بشأن ارتباطها بالحزب الشيوعي الحاكم في الصين.



كما تأتي خطوة شركة زوم في الوقت الذي أكدت فيه شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت وجود محادثات لشراء تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك المملوك لشركة صينية بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالدد ترامب بحظر استخدام التطبيق في الولايات المتحدة. ومن المتوقع استمرار المحادثات لمدة 45 يوما



وقال متحدث باسم زوم في رسالة عبر البريد الإلكتروني "نتحول الآن إلى نموذج شريك فقط، حيث يتم دمج تكنولوجيا زوم ضمن عروض يقدمها الشريك (للمستخدم في الصين) وهو ما يضمن دعما أفضل للمستخدم المحلي في الصين. نؤكد لعملائنا أن هذا التحول سيدخل حيز التطبيق يوم 23 آب/أغسطس 2020".



وأضاف البيان "المستخدمون في الصين قد يواصلون الاشتراك في مؤتمرات عبر زوم كمشاركين"



يذكر أن المهاجر الصيني إلى الولايات المتحدة إيريك يوان والذي حصل على الجنسية الأمريكية أسس شركة زوم والتي تمتلك أنشطة مهمة في الصين.



ويسعى الرئيس الأمريكي إلى استبعاد شركات التكنولوجيا الصينية من السوق الأمريكية بدعوى خطورتها على الأمن القومي الأمريكي، كما يضغط على الدول الحليفة لتبني نفس السياسة.