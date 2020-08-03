مصدر أمني عراقي: إعتقال 15 من داعش شرقي الموصل

أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى العراقية، مساء اليوم الأحد، باعتقال 15 من عناصر تنظيم داعش شرقي الموصل/400كم شمال بغداد/.

وقال المقدم سلام العكيدي إن عناصر من

استخبارات الشرطة المحلية إعتقلت اليوم الأحد 15 من عناصر داعش في عملية أمنية نفذتها ثالث أيام عيد الأضحى في قرية بازوايا الواقعة شرقي الموصل ، مضيفا أنه تم اقتيادهم إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم بعد الاستيلاء على الأسلحة الخفيفة التي كانت بحوزتهم.

وتشهد محافظة نينوى نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على التنظيم عسكريا قبل أكثر من عامين.