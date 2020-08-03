رسالة خورجي جيسوس خلال تقديمه مدربا لبنفيكا البرتغالي

جرى تقديم البرتغالي خورجي جيسوس الاثنين مدربا جديدا لنادي بنفيكا البرتغالي، وذلك بعد موسمه الناجح مع فريق فلامنجو البرازيلي الذي تُوج معه ببطولة كأس ليبرتادوريس.

وقال المدير الفني خلال تقديمه «لقد أتيت للفوز»، طمعًا منه أن يحقق المزيد من الإنجازات والألقاب للنادي البرتغالي العريق.

وسبق لجيسوس تدريب بنفيكا في الفترة من 2009 وحتى 2015 وهي الفترة التي حقق خلالها ثلاث بطولات للدوري وبطولة كأس البرتغال وبطولة كأس السوبر البرتغالي وخمسة بطولات لكأس الدوري البرتغالي.

ومع ذلك، بعد رحيل جيسوس عن «النسور» عام 2015 تولى تدريب غريمه الأزلي سبورتنج لشبونة الذي قضى معه ثلاثة مواسم قبل أن يرحل بعد ذلك لتدريب فريق الهلال السعودي.

وعلى المستوى الدولي، حقق المدرب البرتغالي أكبر إنجازاته الموسم الماضي مع فريق فلامنجو الذي فاز معه ببطولة الدوري البرازيلي وبطولة كأس ليبرتادوريس، وهذا ما جعل بنفيكا يدفع للفريق البرازيلي مليوني يورو للحصول على خدمات جيسوس نظرا لأن عقده كان يمتد حتى 2021.

ووقع جيسوس صباح الاثنين عقدا مع فريق بنفيكا البرتغالي لمدة موسمين مقبلين يهدف خلالهما لتكوين فريق يسعى لأن يكون أكثر قوة في أوروبا وأن يعيد سيطرته على الدوري البرتغالي، الذي حقق لقبه في 34 مناسبة من قبل.