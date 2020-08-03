جهاز الأمن الأوكراني يعلن اعتقال الرجل الذي هدد بتفجير مصرف وسط كييف

أعلن جهاز الأمن الأوكراني اليوم الاثنين إنه اعتقل الرجل الذي هدد بتفجير مصرف في مركز أعمال وسط العاصمة كييف.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن المسؤول في الجهاز سيرهي بون بان قوله "العملية الخاصة نفذت بنجاح واعتقل الفاعل".

ونقلت أجهزة إنفاذ القانون الأوكرانية الرجل من المبنى إلى سيارة وغادروا الموقع، وفقًا لبث المباشر لقناة ZIK التلفزيونية الأوكرانية.

وكان نائب وزير الداخلية الأوكرانية أنطون جيراشينكو قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن شخصا مجهولا يهدد بتفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مركز أعمال في العاصمة كييف، وأن رجال الشرطة يجرون مفاوضات معه.

وذكر جيراشينكو أن الجاني، حسب المعلومات الأولية، هو سخروب كريموف مواطن من أوزبكستان من مواليد عام 1988، مضيفا أنه بناء على منشوراته في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة يمكن الاستنتاج أن الرجل مضطرب نفسيا.