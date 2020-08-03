وزيرة الدولة البريطانية لشؤون أوروبا تؤكد الدعم القوي لتسوية القضية القبرصية

أكدت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون أوروبا ويندي مورتون دعم الحكومة البريطانية القوي من أجل تحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية القبرصية.

وقالت مورتون - في رسالة إلى رئيس الاتحاد الوطني للقبارصة في المملكة المتحدة خريستوس كاروليس، نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) - "إن مثل هذه التسوية يجب أن تستند إلى النموذج المقبول دولياً لاتحاد ثنائي مشترك بين منطقتين وطائفتين، مؤكدة أن لندن تشجع جميع الأطراف على المشاركة بشكل بنّّاء وإثبات التزامهم بإحراز تقدم نحو التسوية".

وجاءت رسالة مورتون رداً على رسالة من كاروليس وجهها إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الذكرى الـ46 للغزو التركي لقبرص، حثه فيها على ممارسة السلطة الاستباقية والبناءة التي يمتلكها.

وأشارت مورتون إلى أن بريطانيا أوضحت بشكل مستمر أنها منفتحة على أي ترتيبات بإمكان الجانبين والدول الضامنة الأخرى الموافقة عليها لتلبية الاحتياجات الأمنية للطائفتين القبرصيتين.

يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، وتجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.