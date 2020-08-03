كشف مصدر نفطي أن شركة نفط الكويت رصدت نحو 4ر2 مليار دولار لتطوير إنتاج الغاز الحر في البلاد منذ عام 2009، وذلك من خلال إنشاء 4 وحدات للإنتاج المبكر مع خطط لإنشاء وحدتين جديدتين تحت اسم "جيه بي اف 4" و"جيه بي اف5" للإنتاج الجوراسي بطاقة 160 مليون قدم مكعب من الغاز الحر، ونحو 50 ألف برميل من النفط الخفيف يوميا لكل منهما.



ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية في عددها الصادر، غدا الثلاثاء، عن المصدر القول إن هدف الكويت يتركز في الوصول الى إنتاج مليار قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز الحر في عام 2023 على مراحل ثلاث أولاها إنتاج 175 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر، وقد تم تحقيق هذاالهدف من خلال تشغيل وحدة الإنتاج المبكر(ايه بي اف 50) وثانيها إنتاج 510 مليون قدم مكعب، و200 ألف برميل من النفط الخفيف، وثالثها إنتاج مليار قدم مكعب، بالإضافة إلى 300 ألف برميل من النفط الخفيف.