الجزائر تسجل 8 وفيات و507 إصابات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الاثنين، 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 8 إصابات عن اليوم السابق، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات 31 ألفا و972.



وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 8 وفيات جديدة، وهي نفس حصيلة يوم أمس، ليبلغ مجموع الوفيات 1239.



كما أشار فورار إلى تسجيل 482 حالة تعاف جديدة، ما يرفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 21 ألفا و901، في حين يتواجد 54 مريضا في العناية المركزة.