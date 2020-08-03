ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محدود بمستشفى خاص في الإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم الاثنين، ندب خبراء الأدلة الجنائية؛ لمعاينة الحريق المحدود الذي نشب داخل مستشفى الإسكندرية الدولي "الخاص"، لمعرفه أسباب نشوبه، وطلبت إفادتها بتحريات المباحث، وسؤال طاقم المستشفى حول ملابسات الواقعة.



وتمكنت قوات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، من إخماد الحريق الذي نشب داخل المستشفى، الكائن في منطقة سموحة، شرقي المحافظة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبدالرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد اندلاع حريق، بغرفة الكشف، في الطابق الأول بالمستشفى، وتم السيطرة عليه، وتبريد آثاره، قبل انتقاله لباقي طوابقه.



وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف، ومسئولي إدارة الازمات والكوارث بحي شرق، إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي، حدوث الحريق بسبب ماسٍ كهربائي.



تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.