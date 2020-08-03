 إصابات كورونا في السعودية تتخطى حاجز الـ280 ألفا - بوابة الشروق
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إصابات كورونا في السعودية تتخطى حاجز الـ280 ألفا

هديل هلال
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 3:38 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 3:38 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 280 ألفًا و93 في البلاد.

وأشارت «الصحة السعودية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الاثنين، إلى تسجيل 32 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2949.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1972 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 242 ألفًا و53.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 689 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 18 مليون إصابة.

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