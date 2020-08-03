كلينتون: إرث هيوم سيستمر بين كل الذين يختارون الحياة في سلام

نعى الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون السياسي الأيرلندي الراحل الحائز على جائزة نوبل للسلام جون هيوم، ووصفه بأنه حارب "ضد كل الصعوبات" من أجل مستقبل أكثر إشراقا للجميع.



وقال كلينتون في بيان "إرثه سيظل يعيش في كل جيل من شباب ايرلندا الشمالية الذين يختارون اختيار جون، العيش بلا كراهية وبدون رعب العنف الطائفي".



وتابع "وسيستمر (إرثه) في قلوب أولئك الذين أحبوه وسيكون نموذجا يشكل حياتهم حتى نهاية عصرنا".



وأشاد الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون بهيوم بسبب "إيمانه بالتسوية المبدئية وقدرته على النظر إلى خصومه كبشر" وهو ما كان له الفضل في إبرام اتفاق سلام في ايرلندا الشمالية.



وتوفى هيوم عن عمر يناهز 83 عاما، حسبما أفادت تقارير اليوم الاثنين.