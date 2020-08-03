قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تعاملت بشكل جيد مع «الفيروس الصيني»، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، في إشارة منه إلى فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف «ترامب» خلال مجموعة تغريدات بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الاثنين، أن العديد من هذه الدول تعاني من موجة ثانية للفيروس، منوهًا أن «الأخبار الزائفة تعمل بشكل إضافي لجعله وجعل الولايات المتحدة يظهرون بأسوأ صورة ممكنة».

ولفت إلى أن «الأخبار الزائفة هي عدو الأشخاص»، مرجعًا سبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد بأمريكا، إلى إجراء عدد كبير من الاختبارات.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن معظم أنحاء بلاده تقوم بعمل جيد بالنسبة لأزمة «كوفيد - 19»، مختتمًا حديثه بالمطالبة بفتح المدارس مرة أخرى.