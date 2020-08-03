 24 أغسطس.. بدء العام الدراسي الجديد في المكسيك عن طريق برامج تعليمية تليفزيونية - بوابة الشروق
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24 أغسطس.. بدء العام الدراسي الجديد في المكسيك عن طريق برامج تعليمية تليفزيونية

المكسيك - ارشيفية
المكسيك - ارشيفية
مكسيكو سيتي - د ب أ
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 8:42 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 8:42 م
قال وزير التعليم المكسيكي استيبان موكتيزوما في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن بلاده ستبدأ العام الدراسي الجديد في 24 أغسطس الجاري بنظام للتعليم عن بعد، مع انطلاق منظومة للبرامج التعليمية التليفزيونية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن موكتيزوما قوله إنه سيتم استئناف الدروس الشخصية فقط حين تقرر السلطات أن المدينة أو البلدة لديها عدد منخفض من الإصابات بفيروس كورونا وأنه لا توجد خطورة على الطلاب بعد الآن.

وأعلن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن إبرام صفقة مع شبكة التلفزيون الخاصة الرئيسية في البلاد لبث الدروس على التلفزيون، وقال موكتيزوما إن الخطة تهدف إلى الوصول إلى 30 مليون طفل في 16 صفا، كما سيتم بث الدروس على الراديو وقنوات التلفزيون الحكومية.

ولم يذكر لوبيز أوبرادور تكلفة بث هذه البرامج التعليمية قائلا: "التكلفة ضئيلة، وهذا ليس من أجل الربح لأننا سندفع تكاليف تشغيل القنوات".

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