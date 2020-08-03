ارتفاع سعر شهادات الإيداع الأمريكية لشركة سوني

ارتفع سعر شهادات الإيداع الأمريكية لشركة الإلكترونيات اليابانية سوني كورب، اليوم الاثنين، بنسبة 2ر4 في المئة بعد تقرير داميان ثونج المحلل الاقتصادي في مؤسسة ماكواري للاستشارات الذي عدل فيه تقييمه لشهادات الإيداع من "محايد" إلى "أداء متفوق"، قائلا إن تقييمه لقطاع خدمات الشبكات والألعاب في سوني إيجابي للغاية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير المحلل الاقتصادي القول إنه "في ظل حالة الغموض الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، أدركنا أن السوق ستتجاوب مع قوة الدفع المستمرة لقطاع الألعاب".



وكانت التقارير الاقتصادية قد أشارت إلى أن مبيعات الألعاب الإلكترونية خلال الربع الثاني من العام الحالي كانت أعلى من التوقعات في حين زادت إيرادات قطاع الألعاب وخدمات الشبكات في سوني بنسبة 20 في المئة تقريبا خلال الفترة نفسها.