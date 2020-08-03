 الجزائر تتسلم من تركيا ظابط متقاعد متهم بتسريب معلومات حساسة - بوابة الشروق
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الجزائر تتسلم من تركيا ظابط متقاعد متهم بتسريب معلومات حساسة

الجيش الجزائري
الجيش الجزائري
د ب أ
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 2:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 2:31 ص

أكدت الجزائر اليوم الأحد، إنها تسلمت المساعد الأول العسكري المتقاعد، قرميط بونويرة، المتهم بتسريب معلومات عسكرية سرية وحساسة من مقر وزارة الدفاع الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصالح الأمن قولها إنه " بأمر من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وبالتنسيق بين مصالحنا الأمنية ومصالح الأمن التركية، تم تسليم واستلام الخميس الماضي المساعد الأول المتقاعد ( قرميط بونويرة) الفار من بلده، والذي سيمثل أمام قاضي التحقيق العسكري يوم الاثنين."

وكان بونويرة يشغل رئيس أمانة الفريق أحمد قايد صالح، الرئيس السابق لأركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع الوطني، الذي توفي في 23 كانون أول/ديسمبر الماضي، اثر سكتة قلبية.

وذكرت تقارير إعلامية أن التحقيقات كشفت أن بونويرة، استغل منصبه في تكوين ثروات وأموال وامتلاك عقارات داخل وخارج الوطن، كما أنه كان على تواصل مع عسكريين متقاعدين متواجدين بالخارج.
وأوضحت ذات المصادر، أن بونويرة، يواجه تهما جسيمة متعلقة بتسريب وثائق ومعلومات سرية وحساسة من مقر وزارة الدفاع الوطني.

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