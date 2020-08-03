طوارئ في مانشستر الكبرى مع ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية يوم الأحد عن حادث كبير - مستوى من حالة طوارئ- في مدينة مانشستر بعد أيام من تشديد قيود التواصل في أجزاء من شمالي إنجلترا في محاولة لوقف المعدلات المتزايدة لانتقال فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الهيئة المشتركة لمنطقة مانشستر الكبرى إن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين الوكالات العامة من الوصول إلى موارد إضافية "في أسرع وقت ممكن وبكفاءة"، وأنها لا تغير المبادئ التوجيهية الجديدة التي أعلنتها الحكومة البريطانية قبل أيام.

وذكر بيان الهيئة المشتركة لمانشستر الكبرى "من المناسب للغاية بالنسبة لنا زيادة مواردنا إلى أقصى حد من أجل مواجهة ارتفاع معدل الإصابة بالعدوى الذي شهدناه في الأيام السبعة إلى العشرة الأخيرة".

ودعت الهيئة سكان منطقة مانشستر الكبرى إلى عدم تبادل الزيارات مع الناس في منازلهم أو حدائقهم وتجنب تجمعات أكثر من ستة أشخاص في الأماكن المفتوحة.

وتم يوم الجمعة تشديد قيود التواصل في مانشستر الكبرى، وأجزاء من ويست يوركشاير وإيست لانكشاير وكذلك مدينة ليستر.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن تجمع الأسر وعدم التزامها بقواعد التباعد الاجتماعي هي سبب زيادة معدلات انتقال العدوى.

وبتسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة، باتت بريطانيا هي الأكثر تضررا من الجائحة في أوروبا من حيث الأعداد. وتوفي أكثر من 46 ألف شخص بسبب كوفيد-19، وفقا للأرقام الرسمية.