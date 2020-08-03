كشف تقرير صحفي، عن اقتراب لاعب فريق ليستر سيتي، بن تشيلويل، من لقب أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، إذا رغب تشيلسي في الحصول على خدماته في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

ويسعى المدرب فرانك لامبارد إلى تعزيز صفوف الفريق بصفقات قوية، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن حسم تشيلسي لصفقة بن تشيلويل لن يكون بالأمر السهل.

وأوضحت أن إدارة ليستر سيتي، أخبرت نظيرتها في تشيلسي أنه سيتعين عليها دفع أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات بن تشيلويل.

وإذا تمت تلك الصفقة بنجاح، فإن بن تشيلويل سيصبح المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، متجاوزًا هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد، الذي انتقل إلى الأولد ترافورد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.