العثور على 7 جثث لمهاجرين غير شرعيين بشاطئ طرفاية في المغرب

عثرت السلطات المغربية بشاطئ مدينة طرفاية، اليوم الاثنين، على 7 جثث لمهاجرين غير شرعيين بينهم 5 نساء.

كما أحبطت السلطات المغربية محاولة للھجرة غير المشروعة انطلاقا من الشریط الساحلي التابع لمدينة طرفاية، حيث تم ضبط 40 مھاجرا غير شرعي ینحدرون من دول إفریقیة جنوب الصحراء، من ضمنھم 12 امرأة.

وقامت السلطات المعنية بوضع ھؤلاء المضبوطين فى العزل الصحي، في انتظار إجراء التحاليل اللازمة للكشف عن فیروس "كورونا"، من قبل السلطات الصحیة المختصة، في حین جرى إیداع الجثث السبع بأحد مستشفيات مدینة العیون.

جدير بالذكر أنه تم على خلفية العملية ذاتها فتح تحقيق قضائي من طرف السلطة المختصة، تحت إشراف النیابة العامة، للكشف عن ظروف وملابسات ھذه القضیة.