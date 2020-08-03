 «سيمنز هيلثينيرز» الألمانية تعتزم شراء شركة فاريان الأمريكية مقابل 4ر16 مليار دولار أمريكي - بوابة الشروق
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«سيمنز هيلثينيرز» الألمانية تعتزم شراء شركة فاريان الأمريكية مقابل 4ر16 مليار دولار أمريكي

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 12:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 12:32 ص

 أعلنت شركة سيمنز "هيلثينيرز" المتخصصة في التقنيات الطبية في ألمانيا اليوم الأحد عزمها الاستحواذ على الشركة الأمريكية "فاريان" مقابل 4ر16 مليار دولار أمريكي.

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