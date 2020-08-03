رئيس الوزراء العراقي: القيادة بصدد إعادة تقييم أداء قوات حفظ الأمن

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن «ثقافة استمراء الاعتداء على المواطن من قبل البعض أمر يتوجب معالجته بحزم»، مشيرًا إلى أن «القيادة بصدد إعادة تقييم أداء قوات حفظ الأمن».

وأضاف «الكاظمي»، نقلًا عن الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الاثنين، «أشعر بالألم والحزن لما حدث.. وما حدث يمثل مشهدا للاعتداء على كرامة المواطن ينتمي الى كل ما حاربناه خلال كل السنوات الماضية، وسنحاربه لنمنع تكراره».

وتابع أن «ما حدث من اعتداء على هذا المواطن يجب ألا يعامل وكأنه يمثل السلوك العام للأجهزة الأمنية، فقواتنا البطلة سبق أن ضحّت ومازالت تضحّي وتقاتل من أجل العراق، أمّا من يستغل وجوده داخل القوات الأمنية لغرض الاعتداء فلن يواجه سوى العقوبة والملاحقة القانونية».

وأكد أن القيادة بصدد عملية إعادة تقييم لأداء قوات حفظ القانون، لأن الأصل من تشكيلها هو حماية الناس وليس إهانتهم، موجهًا بتوفير محام لمساعدة الحدث حامد سعيد، وتقديم الدعم القانوني له، كما وعد بتكفله شخصياً لإكمال دراسته وتحويل ما تعرض له إلى عنصر قوة يخدم المجتمع.

واستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الطفل حامد سعيد، الذي تعرض لاعتداء من قبل قوات حفظ القانون، حيث ظهر مقطع فيديو كانت قد صورته عناصر أمنية لشاب، قد عرته تمامًا من ملابسه، وهي تحلق رأسه، وتتعرض لعرضه بكلمات نابية.