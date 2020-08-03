أوكرانيا تسجل 990 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت أوكرانيا 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و13 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا- وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الاثنين- بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في أوكرانيا منذ بداية الوباء بلغ 73 ألفا و158 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن المرض 1738 حالة وفاة، في حين تعافى 39 ألفا و876 شخصا حتى الآن.

وشهدت منطقة لفيف أكبر معدل إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بتسجيل 138 حالة تليها منطقة إيفانو فرانكيفسك بالتي سجلت 119 إصابة ثم العاصمة كييف بـ 102 حالة.

ويسري الحجر الصحي حاليًا في أوكرانيا وحتى 31 أغسطس المقبل.

وأصدرت وزارة الصحة الأوكرانية أمس قائمة محدثة للدول "الخضراء" و"الحمراء" بناء على الوضع الوبائي، بحيث يجب على الأجانب القادمين إلى أوكرانيا من دول المنطقة الخضراء تقديم تأمين طبي يغطي الإضافة بكوفيد-19، ويجب على أولئك القادمين من المنطقة الحمراء أن يكون لديهم تأمين طبي وأن يخضعوا لاختبار "بي سي آر" أو الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وتغطي المنطقة الخضراء حاليًا 66 دولة، منها مصر وتركيا وكرواتيا وإيطاليا واليونان والسويد والبرتغال والمملكة المتحدة.