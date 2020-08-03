بريطانيا تطرح الأسبوع المقبل فحصين يكشفا عن كورونا خلال 90 دقيقة

أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين طرح فحصين جديدين للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 90 دقيقة بدءا من الأسبوع المقبل.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة بالإنجليزية - " إن الفحصين اللذين بإمكانهما الكشف عن الأنفلونزا العادية إلى جانب فيروس كورونا سيكون لهما منفعة كبيرة ونحن مقبلين على قدوم فصل الشتاء، حيث سيمكنا المرضى من اتباع الإرشادات الصحيحة لحماية أنفسهم والآخرين".

وأضافت القناة أنه من الممكن إجراء هذين الاختبارين في دور رعاية المسنين والمنازل والمعامل بدءا من الأسبوع القادم، موضحة أنها لا تحتاج فريقا طبيا مدربا لأخذ مسحات من المريض.

تأتي هذه الإجراءات في إطار إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن رغبته في إجراء 500 ألف مسحة للكشف عن الفيروس الوبائي يوميا مع حلول شهر أكتوبر في تخوف من احتمالية حدوث موجة ثانية من الجائحة في فصل الشتاء المقبل.

وسيتم إتاحة إجراء 450 ألف فحص من نوع "لامبور" في مراكز الرعاية والمعامل في إنجلترا بداية من الأسبوع المقبل، لتصل أعداد الفحوصات السريعة إلى مليون فحص في وقت لاحق من العام الجاري.