ترقب في لبنان لاستقالة وزير الخارجية

أكد مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني، هادي الهاشم، أن وزير الخارجية، ناصيف حتي، سيتقدم باستقالته لرئيس الحكومة، حسان دياب، وسيعلن بعد تقديم الاستقالة الأسباب التي دفعته للقيام بالأمر.

ونقلت قناة "العربية" عن الهاشم القول إنه المفترض أن يتقدم ناصف حتي باستقالته اليوم بسبب عدم تقدم الحكومة في عملها وانسداد الأبواب أمامها في الخارج بشكل كامل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حالة من الترقب تسود الأجواء وسط مفاوضات حثيثة تجري مع حتي لثنيه عن الاستقالة.

ورجحت مصادر سياسية أن "يكون تلويح حتي بالاستقالة هو مناورة"، لافتة إلى أن "الحقيقة ستظهر اليوم".

يشار إلى أن لبنان يشهد الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخه الحديث، خصوصاً مع خسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية.

وتعثرت محادثات أجرتها البلاد مع صندوق النقد الدولي، في ظل غياب الإصلاحات ووسط خلافات بين الحكومة والبنوك بشأن نطاق الخسائر المالية في لبنان.