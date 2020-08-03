النرويج: وقف نزول السفن السياحية في موانئها والتي على متنها أكثر من 100 شخص

أعلنت السلطات النرويجية، اليوم الاثنين، أنها ستوقف النزول في موانئها من جميع السفن السياحية التي يفوق عدد ركابها 100 شخص، وذلك بعد رصد إصابات بفيروس "كورونا" على متن إحدى السفن السياحية.



وذكرت وزارة الصحة النرويجية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن القواعد الجديدة ستطبق في البداية لمدة 14 يومًا، وأنها لن تشمل حركة العبارات النظامية، المحلية والدولية على حد سواء، علمًا بأن النرويج تربطها خطوط للعبارات مع ألمانيا والدنمارك ودول أخرى.



وكان مصدر مسؤول في الصحة العامة النرويجية ذكر أمس الأحد أن الفحوص أثبتت إصابة أكثر من 40 شخصًا من أفراد طاقم وركاب باخرة سياحية فاخرة بمرض (كوفيد-19).