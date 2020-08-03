ألمانيا تسجل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 509 حالات لتصبح 210402 حالة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة سبع حالات لتسجل 9148 حالة.