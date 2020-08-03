 ألمانيا تسجل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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ألمانيا تسجل 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا

رويترز
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 6:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 6:45 ص

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 509 حالات لتصبح 210402 حالة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة سبع حالات لتسجل 9148 حالة.

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