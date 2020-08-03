الصحة العالمية: علاج أكثر من 17 ألف طفل يمني يعاني من سوء التغذية الحاد

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، علاج أكثر من 17 ألف طفل يمني مصاب بمرض سوء التغذية الحاد الوخيم.



وأفادت في تقرير أنه تم في الفترة الممتدة من 2019 حتى يونيو 2020 علاج 831ر17 طفلاً مصابا بسوء التغذية الحاد الوخيم في مراكز التغذية العلاجية التي تدعمها منظمة الصحة العالمية.



وقال التقرير "تفاقمت الأوضاع وبات الفقر والجوع والأمراض تهدد حياة الأطفال في اليمن، حيث يعاني حوالي مليوني طفل يمني من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك ما يقرب من 320 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، 10 بالمئة منهم معرضون لمضاعفات طبية حادة، فيما يتهدد خطر الموت 90 بالمئة من هؤلاء في حال لم يتلقوا العلاج اللازم".



وذكر التقرير أنه "يزيد في تفاقم الأوضاع في اليمن تفشي الأمراض بما في ذلك الكوليرا وحمى الضنك والملاريا، والتي ما زالت تشكل تهديداً للصحة العامة في البلاد بالإضافة إلى خطر انتشار جائحة كورونا".



ونقل التقرير عن الدكتورة فريما كوليبالي زيربو، رئيسة فريق التغذية في مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن قولها إنه : "انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد من 6ر3 بالمئة في عام 2017 إلى 1ر2 بالمئة في يونيو 2020".



وتشهد اليمن حربا عنيفة بين الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، فيما تشير التقارير الأممية إلى أن 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.