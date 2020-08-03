روسيا تسجل 5394 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد، تسجيل 5394 إصابة جديدة بالفيروس في عموم روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 856 ألفا و264 إصابة.

وأفاد المركز الروسي ـ في بيان اليوم الاثنين ـ بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، 693 إصابة منها في موسكو، تليها منطقة سفيردلوفسك بــ 196 إصابة.

وأضاف البيان أن 3420 شخصا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 653 ألفا و593 شخصا، فيما تم تسجيل 79 وفاة جديدة في عموم روسيا خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14207 حالات.