ألمانيا: مستوى قياسي لطلبات الحصول على حافز شراء سيارات كهربائية في يوليو

أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الاثنين، أن عدد طلبات الحصول على الحافز المالي لشراء سيارات كهربائية، وصل إلى مستوى قياسي في يوليو الماضي، وذلك بعد رفع قيمة هذا الحافز.



وأوضحت الوزارة أن عدد طلبات الحصول على هذا الحافز لشراء سيارات كهربائية وسيارات هجين، وصل في الشهر الماضي إلى 19 ألف و993 طلبا، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ تطبيق صرف هذا الحافز في 2016.



وتابعت الوزارة أن إجمالي عدد هذه الطلبات وصل إلى 69 ألف و606 طلبا منذ بداية العام بارتفاع بنسبة 6ر78% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



كانت الحكومة الألمانية، رفعت الحافز المخصص للسيارات التي يمكن تسييرها بالطاقة الكهربائية في إطار حزمتها الرامية إلى تعافي الاقتصاد الألماني من تداعيات أزمة كورونا.



وكان الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وشركات تصنيع السيارات ينص على تقاسم قيمة الحافز المالي لشراء هذه السيارات، وفي ظل الحزمة الجديدة، ضاعفت الحكومة الألمانية إسهامها في هذا الحافز.



وتسري هذه الزيادة المقررة حتى نهاية 2021، حيث سيتم صرف حافز يصل إلى 9000 يورو للسيارات الكهربائية الخالصة، فيما سيصل هذا الحافز إلى 6750 يورو بالنسبة للسيارات الهجين، وقد قوبلت الزيادة الأخيرة بانتقادات من قبل حماة البيئة، مشيرين إلى أن المحرك الكهربائي لا يتم استخدامه في السيارات الهجين.



وذكرت وزارة الاقتصاد أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على حافز لشراء سيارات هجين وصل إلى 30 ألف و479 طلبا في الفترة بين يناير حتى يوليو الماضيين، ما رفع نسبة هذه الطلبات إلى نحو 44% من إجمالي طلبات الحصول على حافز شراء, وكانت هذه النسبة وصلت إلى 27% فقط في نفس الفترة من 2019).



فيما وصل عدد الطلبات للحصول على حافز لشراء سيارات تعمل بخلايا الوقود إلى 25 طلبا فقط أي بنسبة 04ر0% من إجمالي الطلبات (مقابل 1ر0% في نفس الفترة من 2019).