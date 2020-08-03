 بكين تشجب تهديدت أمريكية باتخاذ إجراءات ضد شركات البرمجيات الصينية - بوابة الشروق
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بكين تشجب تهديدت أمريكية باتخاذ إجراءات ضد شركات البرمجيات الصينية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 12:39 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2020 - 12:39 م

أكدت الصين اليوم الاثنين معارضتها الشديدة لأية إجراءات أمريكية ضد شركات البرمجيات الصينية.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الرئيس الأمريكي "سيتخذ إجراءات في الأيام المقبلة حيال مجموعة واسعة من مخاطر الأمن القومي التي تشكلها برمجيات مرتبطة بالحكومة الصينية ".
وقال بين إن "الولايات المتحدة تنتهك قواعد اقتصاد السوق من خلال تعميم مفهوم الأمن القومي، وافتراضات الإدانة، وتهديد الشركات ذات الصلة دون أي دليل".
وأعرب عن أمل بلاده أن تتمكن الولايات المتحدة من التوقف عما وصفها بـ "تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية، وكذلك سياساتها التمييزية؛ لتوفير بيئة أعمال مفتوحة وعادلة وغير تمييزية".

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