الخارجية التركية تصف اتفاقا بين قسد وشركة نفط أمريكية بأنه «يتجاهل القانون الدولي»

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، توقيع شركة نفط أمريكية اتفاقًا حول الثروات النفطية في سوريا، مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد».

ووصفت «الخارجية التركية» الاتفاق بين الشركة الأمريكية وقسد بأنه يتجاهل القانون الدولي، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

يذكر أن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، قد كشف الخميس الماضي، أن قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، مظلوم عبدي، وقع اتفاقا مع شركة نفط أمريكية لتحديث حقول النفط في شمال شرق سوريا.

وكشف غراهام خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بحضور وزير الخارجية مايك بومبيو، أن قائد «قسد» أبلغه أنه وقع اتفاقا مع شركة نفط أمريكية لتحديث حقول النفط في شمال شرق سوريا، وقال عبدي لغراهام، إن «هذه أفضل وسيلة لمساعدة الجميع في هذه المنطقة»، وفقًا لموقع قناة الحرة.