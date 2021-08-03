محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير مدخل مدينة موط

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز الداخلة،اليوم، أعمال تطوير و توسعة مدخل مدينة موط الشرقي، يرافقه نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة.

ووجه الزملوط، بإزالة المباني العشوائية غير المستغلة بمحيط الميدان، لتوسعة وإزدواج الطريق، ووضع تصميم حضاري للميدان، لتحقيق السيولة المرورية لإضفاء مظهر حضاري.

وشملت الجولة متابعة أعمال رصف الطرق الداخلية بقرية أسمنت بطول ١٧٥٠ مترًا حتى الطريق الدائري، موجهاََ بسرعة تركيب الأرصفة، وإضافة اللمسات الجمالية لأسوار المدرسة، وذلك ضمن خطة رصف الطرق الداخلية بقري المحافظة.