الأردن وجنوب إفريقيا يؤكدان موقفهما الثابت تجاه القضية الفلسطينية

جدد الأردن وجنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، تأكيد موقفهما الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، ضرورة قيام الدولة الفلسطينية على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن رئيسة جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية- الإفريقية النائب دينا البشير، وسفير جنوب إفريقيا لدى الأردن إبراهيم سالي، شددا -خلال لقاء اليوم الثلاثاء- على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تُشكل ضمانة لحماية القدس والحفاظ على عروبتها.



وحول العلاقات الثنائية، أشارت البشير إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات لخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، داعية إلى تعزيز أوجه التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والسياحية والزراعية، وضرورة فتح آفاق جديدة خصوصا بين القطاع الخاص في كلا البلدين.



بدوره، قال السفير سالي إن العلاقات بين البلدين متقاربة ومتشابهة على جميع المستويات، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز تلك العلاقات والعمل على التعاون وتبادل التجارب والزيارات واللقاءات التي تسهم في خدمة البلدين.



وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أن عدم وجود شرط الحصول على التأشيرة لمواطني البلدين لدخول البلد الثاني يجسد متانة العلاقات ويهدف إلى تشجيع الحركة التجارية والسياحية، داعيين إلى ضرورة العمل على فتح خط طيران مباشر بين البلدين لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي.