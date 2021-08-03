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باحثون ألمان وإسرائيليون يقيّمون بيانات الوفيات العالمية خلال جائحة كورونا

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 10:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أغسطس 2021 - 10:52 ص

أعد فريق بحثي ألماني - إسرائيلي، بيانات عن الوفيات في حوالي 100 دولة خلال جائحة كورونا في إطار قابل للمقارنة.

وأظهرت النتائج أن معدل الوفيات الزائد - وهو عدد الوفيات فوق معدل الوفيات الذي يمكن توقعه عادة - كان أقل في ألمانيا منه في البلدان الأوروبية المجاورة.

وبحوالي 50 حالة وفاة إضافية لكل مئة ألف نسمة، شهدت ألمانيا معدل وفيات زائد خلال الجائحة على نحو أقل بكثير من الدول الأوروبية المجاورة (هولندا: 110؛ بلجيكا: 140؛ فرنسا: 110؛ سويسرا: 100؛ النمسا: 110؛ التشيك: 320؛ بولندا: 310) - باستثناء الدنمارك، التي لم يكن فيها معدل وفيات زائد.

وتم نشر نتائج فريق البحث من جامعة توبينجن الألمانية والجامعة العبرية في القدس على الإنترنت في الدورية المتخصصة "eLife".

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