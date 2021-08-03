استبعاد لاعب دفع جلة جورجي من أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات

أعلنت الوكالة الدولية للاختبار (آي.تي.إيه) اليوم الثلاثاء استبعاد الجورجي بينيك أبراميان لاعب دفع الجلة، من منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو بعدما ظهرت نتائج إيجابية لاختبارات المنشطات الخاصة به.



وأوضحت الوكالة أن نتائج تحاليل عينات أبراميان، حامل الرقم القياسي لدفع الجلة في بلاده، جاءت إيجابية وأظهرت وجود مادتين محظورتين إلى جانب هرمون، وذلك في اختبارات أجريت خارج المنافسات في 31 تموز/يوليو الماضي، وهو يوم احتفاله بعيد ميدلاده الـ36 .



وخرج أبراميان من تصفيات دفع الجلة التي تنطلق اليوم الثلاثاء، لكن له الحق في طلب تحليل العينة الثانية والتقدم باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية.