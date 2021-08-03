مصدر جامعي يوضح حقيقة حصر التعليم العالي لحاملي شهادات الماجستير والدكتوراة

قال مصدر جامعي مسئول، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهت نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا منذ فترة كبيرة بحصر حاملي شهادات الماجستير والدكتوراة ومجالات التخصصات التي تتناولها تلك الشهادات.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن فكرة الحصر تأتي بهدف الاستعانة بهؤلاء الباحثين في حل وتقدم أطروحات لبعض المشكلات التي تواجهها الدولة في مختلف التخصصات.

وأوضح أن ذلك تم منذ فترة زمنية كبيرة وأعدت كل جامعة تفاصيل بذلك وإرسالها إلى الوزارة، وأن الخطاب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حديثا لم يصله أو يصل لرئيس الجامعة التي يتولى منصبا فيها.

وتدوال مئات من طلاب الدراسات العليا على مواقع التواصل الاجتماعي، خطابا موجها من وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، إلى رؤساء الجامعات بحصر حاملي الشهادات العلمية البحثية "ماجستير ودكتوراه" وموافاة الوزارة بها تمهيدا للاستعانة بهؤلاء الباحثين في حل مشكلات الدولة موقع من وزير التعليم العالي بتاريخ 29 يونيو الماضي، ومن ثم توجيهه من قبل رؤساء الجامعات لنوابهم لشئون الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 6 يوليو الماضي.