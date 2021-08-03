ميقاتي يؤكد العمل على تعزيز العلاقات اللبنانية- التركية في جميع المجالات

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، العمل على تعزيز العلاقات اللبنانية- التركية في كل المجالات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ميقاتي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، للتهنئة بمناسبة تسميته لتشكيل حكومة جديدة، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

ووفق البيان، تمنى أردوغان التوفيق لميقاتي سريعاً في إنجاز الحكومة المناسبة لمعالجة الأوضاع اللبنانية في هذه المرحلة الصعبة.

واستفسر الرئيس التركي، خلال الاتصال: "عن موضوع الحرائق التي وقعت في أكثر من منطقة لبنانية، لا سيما في عكار والهرمل، وأعلن عن وضع الامكانات التركية في مجال مكافحة الحرائق في تصرف لبنان عند الحاجة".

وجرى تكليف ميقاتي في 26 يوليو الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها الرئيس اللبناني ميشال عون ونال خلالها ميقاتي 72 صوتا من أصوات النواب.

يأتي تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة، للمرة الثالثة بعد اعتذار رئيسين مكلفين سابقين عن تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من الشهر نفسه.

وتم تكليف السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة في 30 أغسطس الماضي لكنه قدم اعتذاره في 26 سبتمبر الماضي، بعد أقل من شهر على تكليفه.

وفي 22 أكتوبر الماضي، تم تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب، وفي 15 يوليو الماضي قدّم الحريري إلى الرئيس عون اعتذاره بسبب عدم التوافق بينهما على التشكيلة الحكومية.